Der unsichtbare Tod lauert oftmals in der Wohnung

Kohlenstoffmonoxid: farb-, geruchs- sowie geschmacklos und in kleinsten Dosen schon tödlich. „Es reicht, wenn die Umgebungsluft mit einem Prozent an Kohlenstoffmonoxid (CO) angereichert ist. Dann tritt der Tod in wenigen Minuten ein“, warnt Martin Pirz, Präsident des Kärntner Roten Kreuz und selbst Notarzt. Daher sei es auch verwunderlich, dass jene 50-jährige Ferlacherin und ihr Sohn nach gut zwei Tagen in der vergifteten Wohnung, mit dem Leben davon gekommen sind (wir berichteten). Doch wie entsteht eigentlich das tödliche Gas?