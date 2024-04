Gruppe von jungen Wanderern vom Hochstuhl gerettet

Eine Gruppe von sieben jungen Wanderern, allesamt zwischen 17 und 18 Jahre alt, wollten am Sonntag den Hochstuhl im Bärental bezwingen. Doch am Hochstuhl-Klettersteig auf 1900 Meter merkten sie, dass es doch nicht so eine gute Idee war. „Sie waren einfach zu spät weggegangen und haben die Schneemassen unterschätzt“, erzählt Hubert Schuster von der Ferlacher Bergrettung. Deshalb setzten die jungen Wanderer auch einen Notruf ab.