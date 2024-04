Traktoranhänger kippt um: Mann und Kuh verletzt

Folgenschwerer Verkehrsunfall Samstagfrüh in Tulfes in Tirol: Ein von einem Traktor gezogener Anhänger, in dem sich eine Kuh und ein 24-Jähriger befand, kippte in einer Linkskurve um. Der Einheimische zog sich dabei erhebliche Verletzungen zu, die Kuh wurde leicht verletzt.