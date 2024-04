Ausstieg bei Zeugen Jehovas ist „sehr schwer“

Unverständnis mündet in feindliche Gesinnung

Denn auch wenn die Zeugen Jehovas seit 2009 eine gesetzlich anerkannte Glaubensgemeinschaft sind, bleiben sie in der öffentlichen Wahrnehmung umstritten. „Es gibt immer gewisse Konnotationen mit Glaubensgemeinschaften, die Aufsehen erregen, bei den Zeugen Jehovas zum Beispiel das Thema Verweigern von Bluttransfusionen. Das versteht man nicht, was rasch in eine feindliche Gesinnung mündet“, erklärt Daniela Grabovac, Leiterin der steirischen Antidiskriminierungsstelle.