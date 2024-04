Wohin Mountainbiker nun mit dem Auto fahren müssen

Luft nach oben

Genau in diesem Segment will man in Zukunft ansetzen. Die größte Touristengruppe sind die Wanderer. Dazu zählt jeder vierte Gast im weiten Land. Es folgen Kulinarik und Kultur. 13 Prozent der Urlauber kommen wegen des Radfahrens, immerhin will jeder zweite ausländische NÖ-Tourist hier in die Pedale treten. Die Experten orten da Luft nach oben – Anreiseprobleme (siehe oben) sind da wohl eher hinderlich.