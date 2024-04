Steirer genießen Top-Badewetter mitten im April

Nein, normal ist das nicht, was wir derzeit wettertechnisch erleben. Bereits am letzten Sonntag wurde in Bruck an der Mur zum ersten Mal im Jahr die 30-Grad-Marke geknackt, es war der früheste Hitzetag in Österreichs Messgeschichte. Und schon diesen Sonntag dürfte sich der Rekord wiederholen: „Es wird wieder 30 Grad und vielleicht sogar mehr haben, Hotspots sind die Regionen zwischen Bruck und Leoben sowie zwischen Leibnitz und Bad Radkersburg“, prognostiziert Ubimet-Meteorologe Nikolas Zimmermann. Im Durchschnitt klettere das Thermometer zu dieser Jahreszeit in der Steiermark für gewöhnlich auf Höchstwerte zwischen 15 und 19 Grad, weiß der Wetterexperte anhand der langjährigen Aufzeichnungen.