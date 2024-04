Nach Todeslawinen: Jetzt wird es noch gefährlicher

Vier Todesopfer diese Woche in Tirol

Am Dienstag riss eine Lawine am Bärenkopf im Tiroler Unterland einen 19-jährigen deutschen Wanderer in die Tiefe. Er wurde einen Meter tief verschüttet, die Bergrettung konnte den Mann nur noch tot ausgraben. Am Donnerstag starben drei niederländische Tourengeher bei einem Lawinenabgang im Ötztal.