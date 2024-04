Österreich gibt weniger Geld für Entwicklungshilfe

31 Mitgliedsstaaten

Von insgesamt 31 Mitgliedsländern des OECD-Entwicklungshilfeausschusses (Development Assistance Committee (DAC) konnten 2023 14 ihre Entwicklungshilfemittel anheben, in 17 Staaten – darunter Österreich (minus 4,1 Prozent) – sanken diese. Als Gründe führt die OECD, auch für Österreich, die gesunkenen Kosten für Flüchtlingsbetreuung im Inland an. Wie auch in den Vorjahren waren die USA, Deutschland, Japan, das Vereinigte Königreich und Frankreich die größten Geberländer.