Österreich bei Entwicklungshilfe abgestürzt

Deshalb kritisieren die Hilfsorganisationen, dass in der österreichischen Quote ein Viertel sogenannte Phantomhilfe inkludiert sei. Gemeint seien jene Mittel, die gar nicht vor Ort ankommen, sondern letztlich in Österreich verbleiben. „Rechnet man diese sogenannte Phantomhilfe nicht ein, so liegt die österreichische ODA-Quote nur bei 0,23 Prozent“, sagte Annelies Vilim, Geschäftsführerin des Dachverbandes AG Globale Verantwortung mit 35 Mitgliedsorganisationen aus den Bereichen Entwicklungszusammenarbeit und Humanitäre Hilfe. Österreichs Bundesregierung dürfe sich nicht länger von der international vereinbarten Quote von 0,7 Prozent wegbewegen. „Schluss mit den Sonntagsreden - die Bundesregierung muss jetzt handeln“, so Vilim.