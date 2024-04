Mural Harbor: Neues Mega-Gemälde für Linzer Hafen

Immer feiner und feiner

Grob hat er das Riesengemälde auf der enormen Fläche skizziert, auf der linken Seite sieht man bereits erste Ausführungen in seiner typischen Bildsprache: röntgenhafte Körperdarstellungen, aber auch Technisches. „Ich bin vier Tage in mich gegangen, um herauszufinden, was ich will. Dann habe ich zehn Tage am iPad skizziert.“