„Ein Tier ist oft das Einzige, das uns bleibt“

An drei Tagen die Woche werden Hunde und Katzen sowie Kleintiere untersucht, medizinische versorgt, geimpft, gechippt und registriert. Das Angebot – in Kooperation mit der Österreichischen Tierärztekammer – ist österreichweit einzigartig, die Nachfrage groß. So hat sich seit 2010 die Zahl der behandelten Tiere verdreifacht.