So rüstet sich Imst für die Zukunft im Fußball

Der Blick auf Freitag

Kraft ist der erste Schritt für eine Verstärkung der Imster Mannschaft. Schließlich hat man im Oberland Platz zwei in der Regionalliga (und damit eventuell den Aufstieg in Liga zwei) noch nicht aufgegeben. Fünf Punkte fehlen auf Hohenems. Austria Salzburg wackelt. „Zuerst warten wir aber gespannt auf Freitag“, sagt Schneebauer. Da gibt die Bundesliga ihre diesjährigen Lizenz-Entscheidungen bekannt, auch ob die Imster am Papier bereit für eine Zulassung in die zweithöchste Liga sind. Neben den Tirolern hat nur Leader Austria Salzburg die Lizenzierung beantragt – die Violetten aus der Mozartstadt sind zwar zuversichtlich, alles ist jedoch dort noch nicht in trockenen Tüchern. Sollte Salzburg scheitern, wollen die Imster zumindest bereit sein, einzuspringen.