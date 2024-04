Heuer sechs österreichische Unis unter Top 50

Wirtschaftsuniversität (WU) Wien fiel aus Ranking

Mit der seit kurzem in Wien ansässigen Central European University (CEU) landete außerdem auch eine Privatuni zweimal in den Top 50. Sie punktete in den Politikwissenschaften mit Rang 32 und in der Philosophie mit Rang 37. Nicht mehr in den Top 50 vertreten sind im Gegensatz zum Vorjahr die Wirtschaftsuniversität (WU) Wien (damals mit Business and Management) und die Universität für angewandte Kunst (Kunst und Design).