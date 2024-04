104 Salzburger Firmen stellten Insolvenzanträge

Die größten Insolvenzen in Salzburg betreffen die Windhager Unternehmensgruppe. Alleine in den Verfahren der Windhager Zentralheizung Technik GmbH und der Windhager Logistik GmbH wurden 32,14 Millionen Euro bzw. 42,29 Millionen Euro an Forderungen anerkannt. Auch 479 Dienstnehmer sind von den Insolvenzen betroffen.