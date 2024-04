Zwei Jahre Haft für einen Chalet-Einbrecher

Justizwachebeamte brachten am Dienstag einen Slowaken in den Verhandlungssaal von Richterin Gabriele Glatz. Sechs Einbrüche in Wohnstätten lautete der Vorwurf der Anklage: Im Detail ging es vor allem um Zweitwohnsitze in Kaprun – also sichtlich luxuriöse Chalets und Ferienwohnungen. Schaden: 9000 Euro. Schon beim Abfragen der persönlichen Daten fiel die kriminelle Vergangenheit des Angeklagten auf: 14 Eintragungen im Vorstrafenregister seines Heimatlandes, zwölf Verurteilungen in Tschechien. Er saß auch schon drei Jahre in einer Zelle.