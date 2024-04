Seit fünf Tagen weg: Brüder suchen nach Christian

Das letzte Mal sah ihn ein Arbeitskollege. Er brachte Christian Stadler am Freitagabend nach Hause und konnte noch beobachten, wie er bei der Tür hineinspazierte. Am nächsten Tag dann der Schock: Der 36-Jährige tauchte nicht bei der Familienfeier auf. Also fuhren seine beiden Brüder zum Haus des Alleinlebenden in Stübing. Sie fanden es versperrt und mit dem Auto in der Einfahrt vor – doch von ihrem Bruder fehlte jede Spur.