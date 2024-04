„Noch hat mich kein Bundesligist angerufen“

Drei Treffer erzielte Lukas Brückler am Wochenende beim 3:3 seiner Bregenzer in der 2. Liga gegen Sturm II. Für den Ex-Gollinger waren es die Treffer neun, zehn und elf in seiner Premierensaison bei den Vorarlbergern. „Ich kann bisher ziemlich zufrieden sein“, grinst der 24-Jährige, der mit seinem Team aber gerade eine harte Zeit durchmacht. Von den vergangenen sechs Spielen hat Schwarz-Weiß nur eines gewonnen. „Wir stecken aktuell in einem Strudel, es läuft vieles gegen uns. Trotzdem bin ich mir sicher, dass wir da wieder rauskommen.“