Cannabis, Amphetamin und Ecstasy in Bunker-Wohnung

Mutmaßlicher Komplize in Hotel geschnappt

Rund ein halbes Jahr nach der ersten Festnahme, am 5. März, brachten die Fahndungsmaßnahmen der Ermittler schließlich Erfolg: In einem Hotelzimmer in Innsbruck konnte der 20-Jährige festgenommen werden. Bei ihm fanden die Polizisten 16 Gramm Kokain und eine geringe Menge Cannabis.