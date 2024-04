Deutsche in Halbschuhen auf winterliche Zugspitze

Rund eine Stunde lang hatte der deutsche Radfahrer – wie berichtet – am Freitag versucht, im Schnee am Winterwanderweg (!) von Ehrwald im Tiroler Bezirk Reutte durch das Gaistal nach Leutasch zu gelangen. Dann musste der 41-Jährige in kurzer Hose im tief verschneiten Gaistal sein Rad abstellen und die Bergrettung alarmieren.