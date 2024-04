Opposition in Wörgl: „So geht es nicht weiter!“

Gabi Madersbacher, langjährige Wörgler Kommunalpolitikerin der SPÖ-nahen „Liste Hedi Wechner“, ist erzürnt über die vom Stadtoberhaupt im Sommer 2023 öffentlich getätigten Aussagen, dass die kriminellen Motorradrocker „Bandidos“ und eine weitere Rocker-Gang, die „Defenders of Freedom“ – denen man eine Nähe zu den „Hells Angels“ nachsagt –, für ihre „Chapter“ (Filialen) Wörgl wählten: „Was BM Riedhart von sich gab, ist für mich nicht naiv, sondern dumm und fahrlässig. Die ,Bandidos’ sind nicht lässige Typen, die in friedlicher Koexistenz mit anderen leben, sondern nachweislich eine höchst kriminelle, brandgefährliche Organisation, die in Wörgl nichts zu suchen hat. So geht es nicht weiter!“