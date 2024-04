Bis zu 30 Grad: Steirer packen die Badehose aus

In den Grazer Parks genießt man die Sonne, und die ersten Steirer starten in die Badesaison. Der Frühling ist mit diesem Wochenende nicht nur offiziell eröffnet, er sprengt auch sämtliche Rekorde: „Wir rechnen mit großer Wahrscheinlichkeit am Sonntag mit den ersten 30 Grad in der Steiermark“, sagt Ubimet-Meteorologe Nikolas Zimmermann.