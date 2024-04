Verrät Icardis Frau hier den Wechsel ihres Mannes?

Sportlich-leger inszeniert sich die gute Dame. Im Auto sitzend, perfekt durchgestylt blickt sie neckisch in die Kamera – fertig ist der Social-Media-Schnappschuss, knapp 90.000 Likes in 24 Stunden. An sich alles Routine. Bis auf den Umstand, dass der Trainingsanzug, den Frau Wanda trägt, ein spezieller ist: nämlich jener von Juventus Turin. Ein Schelm, wer denkt, dass Wanda auf dem Foto – rein zufällig, versteht sich – die Haare so gelegt hat, dass sie das Klub-Logo auf der grau-schwarz-pinken Juve-Jacke überdecken. ...