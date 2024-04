Jugendliche prügelten sich um ein Mädchen

Am frühen Donnerstagmorgen haben sich in Bludenz zwei Jugendliche an einem öffentlichen Ort getroffen, dabei hatten sie auch ihre Adjutanten im Schlepptau. Grund der Aussprache war ein Beziehungsstreit. Das Wortgefecht mündete in einer Schlägerei, einer der Streithansel zückte gar eine Schreckschusspistole.