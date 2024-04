Tobischs Ururgroßnichte in Roben von Tante Lotte

Robenerlös für „Künstler helfen Künstlern“

Sie erinnert sich gerne an ihre Tante Lotte zurück und so kam es nicht von irgendwo her, dass sie deren Kleidungsstücke in diesem Fotoshooting für die gute Sache trug. Und darin, laut Fotografin Gatterburg – eine tolle Figur machte. All diese Roben aus dem Fundus der Grande Dame sollen schon bald für die Charity „Künstler helfen Künstlern“, deren Präsidentin Tobisch einst mit vollem Einsatz war, verkauft werden. Der Gesamterlös soll dann dem Künstlerheim in Baden, dem die ehemalige Opernballlady einst vorstand, vollständig zu Gute kommen.