Meistersekt kaltstellen? „Definitiv noch nicht!“

Perchtolds Zukunft ist noch offen

Ein großer Trumpf des GAK ist in dieser Saison die Nervenstärke – 10 der 21 Partien wurden mit einem Tor Unterschied gewonnen. Zum Vergleich: In der Vorsaison hatte der GAK nach 21 Runden schon sieben Unentschieden am Konto, diesmal sind es bisher nur drei. „Wir wissen, was wir können und was unsere Stärke ausmacht. Wir verteidigen als gesamtes Team gut, das zeigt sich auch daran, dass wir wenig Tore kassieren“, weiß Perchtold, der noch nicht über eine Vertragsverlängerung oder das Karriereende entschieden hat, ob der nur 18 Gegentreffer. „Und vorne haben wir die Qualität, dass immer etwas passieren kann. Dann gewinnst du auch knappen Partien.“