Weltrangliste: ÖFB in „schwierigster“ EM-Gruppe

ÖFB-Auftakt am 17. Juni

Die zwei besten Teams jeder Gruppe sowie die vier besten von sechs Gruppendritten ziehen ins EM-Achtelfinale ein. Österreich trifft zuerst am 17. Juni in Düsseldorf auf Frankreich. Es folgen die Partien gegen Polen (21. Juni) und die Niederlande (25. Juni) jeweils in Berlin.