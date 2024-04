Rechnungshof soll Verkäufe unter die Lupe nehmen

Stichprobenartige Überprüfungen

Nun soll sich also der Landesrechnungshof mit der Thematik beschäftigen. Der wird – sollte der Prüfungsantrag in der kommenden Landtagssitzung angenommen werden – stichprobenartige Überprüfungen von „Verkäufen betreffend direktes oder indirektes Landesvermögen“ durchführen. Im Fokus sollen dabei das Feriendorf Ossiacher See und der Verkauf des Landesjugendheimes in Görtschach an die Kinderfreunde stehen. Besonders bei Ersterem dürfte wohl hinterfragt werden, wieso keine Rückabwicklungsmöglichkeit – wie beispielsweise beim Flughafen Klagenfurt – im Vertrag vereinbart worden war.