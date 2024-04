Derby der Gegensätze zwischen St. Johann und BSK

Letztes Derby für Trainer-Urgestein

Für St. Johanns Coach Ernst Lottermoser ist es das letzte Duell mit dem BSK, bevor er im Sommer sein Amt niederlegt. Seit 2016 stand er bei St. Johann an der Seitenlinie, Bischofshofen setzte in dieser Zeit auf acht verschiedene Trainer. Adonis Spica musste mehrmals einspringen. „Ich denke nur an das Spiel und hoffe, dass wir an die Leistungen vom Osterwochenende anschließen können“, war der Routinier mit den Leistungen bei Schwaz und im Landescup zufrieden. Dennoch weiß er: „Ein Derby ist nicht gleich wie jedes andere Spiel!“ Darin könnte auch die Chance für sein Team liegen. Denn rein sportlich gesehen sind sie klarer Außenseiter, liegen 13 Punkte hinter Bischofshofen auf Rang 13.