„Lassen wir die Familien trauern“

Mit dem Tod lieber Menschen verliert man vieles, nicht aber die gemeinsam verbrachte Zeit“: Schweren Herzens nahmen am Mittwochnachmittag Familie, die vielen Freunde und Kameraden der FF Pöllau Abschied von jenem Ehepaar (51, 59), das am 24. März bei dem verheerenden Unfall in Pöllau sein Leben verloren hat. Im entgegenkommenden Wagen saß ein 17-Jähriger aus Birkfeld. Auch er hatte nach dem Aufprall, den Anrainer als heftigen Knall beschrieben, keine Überlebenschance. Der in seinem Heimatort unglaublich beliebte junge Mann wurde kürzlich verabschiedet.