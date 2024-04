Im Braujuwel gibt es bald eigene Weine und Oliven

Tradition soll fortgesetzt werden

Da das Paar gerne seine Freizeit in Weitra verbringt, habe man nach den Schließungsbekundungen rasch beschlossen, das Hotel zu kaufen und die Tradition fortzusetzen, so die Mediziner. Die operative Leitung wird Michael Böhme übernehmen, der laut Angaben des Hotels jahrzehntelange Erfahrung in der Gastronomie und Hotellerie mitbringen soll. Als Küchenchef wurde Stephan Bauch aus Nürnberg geholt, der nach einigen Jahren auf hoher See neben solider Hausmannskost auch internationale Gourmetküche