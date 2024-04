Klassik-Stars sorgen für musikalischen Hochgenuss

Große Stimmen, junge Dirigenten

Günther Groissböck und Rolando Villazon sind mit von der Partie, ebenso die jungen Dirigenten Patrick Hahn (mit den Wiener Symphonikern), Emmanuel Tjeknavorian, der auch wieder einmal zur Geige greift, und Kristiina Poska. John Axlrod und die Kunstuni feiern mit Thomas Quasthoff dessen 50. Bühnenjubiläum, und András Schiff lädt mit dem Orchestra of the Age of Enlightenment zu einem Elfenreigen.