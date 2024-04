Wiener Friedhöfe könnten Stadtklima kühlen

Die Forscherin des Austrian Institute of Technology (AIT) sah sich zwei sehr unterschiedliche Grabstätten in Wien genauer an: Den Friedhof in Meidling, der viele Grünflächen und Bäume hat, wo Feldhamster leben und Menschen nicht nur ihre letzte Ruhe finden, sondern auch Erholung suchen, sowie den Friedhof in Sievering, wo größere Flächen etwa durch asphaltierte Wege und Grabsteinplatten versiegelt sind. Mit mathematischen Modellen und Mikroklima-Simulationen berechnete sie, wie sehr die Bedingungen auf den Friedhöfen die dortigen Temperaturen und jene in der Umgebung beeinflussen.