Sportler-Duo läuft in zehn Tagen 700 Kilometer

Um Sponsoring wird gebeten

Hier kommen die beiden sogenannten Ultraläufer ins Spiel. Sie wollen mit ihrem Lauf Spenden sammeln, um der Familie den Hausumbau zu ermöglichen. „Begleitet werden wir von einem Team im Bus, das Firmen anfahren wird, die am Weg sind und dort um Sponsoring ansucht“, sagt Dieplinger. Auch Private können die Aktion finanziell unterstützen. Schlafen werden die Sportler in Quartieren entlang der Strecke, Start ist am 22. April in Mühlheim am Inn. Zehn Tage und 700 Kilometer später wollen sie wieder dort ankommen. „Das kann man nicht trainieren“, sagt Läufer Dieplinger über die Vorbereitung. „Das ist eine mentale Sache.“