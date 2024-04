Forscher bauen Floß als „Landeplatz“ für Zugvögel

In Niederösterreich galten sie bereits einmal als ausgestorben. Dieses Schicksal droht ihnen jetzt neuerlich. Nur noch in der Nähe des WWF-Auenreservates an der March findet sich derzeit eine Brutkolonie von Flussseeschwalben. „Es ist wohl die letzte in Ostösterreich“, erklärt Fachmann Michael Stelzhammer.