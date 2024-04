Jugend auf der verzweifelten Suche nach einem Job

Eine erfolgreiche Initiative, um Jobsuchende und Betriebe zusammenzubringen, ist die Tourismus-Jobbörse am 9. April (ab 9 Uhr) in der Wirtschaftskammer in Klagenfurt. Mehr als 50 Gastronomie- und Hotelbetriebe sind vor Ort und bieten rund 500 Jobs an. Innerhalb weniger Stunden können gleich mehrere Bewerbungsgespräche geführt sowie die Bewerbungsunterlagen gleich abgegeben werden.