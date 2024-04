„Ich bin wie SpongeBob, der aufsaugende Schwamm!“

„Hätte ich mir beim Skaten vor Jahren nicht einen schweren Fußbruch zugezogen und in der ärztlich verordneten einjährigen Sportpause nicht gespürt, dass ich in meinem Leben eine neue Leidenschaft brauche, für die ich brenne und an der ich mich im tristen Alltag wieder anhalten kann, wäre ich wohl nie zur Malerei gekommen", sagt Fabian Jankoschek aus Schattendorf. Seit fünf Jahren studiert der 29-Jährige abstrakte Malerei an der Akademie der Bildenden Künste in Wien und arbeitet nebenbei als Arthändler für mehrere Galerien. Am 6. April (ab 18 Uhr) präsentiert er in der Schuhmühle in seiner Heimatgemeinde seine erste Ausstellung.