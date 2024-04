Mit dicker Freundschaft in die „Herausforderung“

Für die Team- und Abwehrstützen, seit Montag im Camp in Windischgarsten, geht’s am Freitag zum EM-Qualistart in Linz gegen Deutschland, also gegen ihre ewige Fußball-Heimat. Hanshaw, die mit 16 zum Herforder SV wechselte: „Die Vorfreude ist riesig. Wir haben im EM-Viertelfinale gesehen, dass wir gegen die Deutschen richtig gut spielen und sie vor Probleme stellen können.“ War beim 0:2 im Sommer 2022. Kirchberger, die mit ebenso 16 zu Bayern II ging: „Das wird richtig cool! Auch wenn die Deutschen Favorit sind: Wir sind sehr motiviert, freuen uns auf diese Herausforderung und wollen sie ärgern.“