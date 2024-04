Krise verschärft sich: Immer mehr Steirer ohne Job

Keine Anzeichen auf Besserung

„Aus den Arbeitsmarktdaten des März 2024 sind keine Anzeichen auf ein baldiges Anziehen der flauen Konjunktur zu erkennen. Leider ist in keinem Wirtschaftsbereich ausreichend Dynamik zu verzeichnen“, betont der steirische AMS-Landesgeschäftsführer Karl-Heinz Snobe. So fällt der Anstieg in einzelnen Branchen noch eklatanter aus. Im Bereich der Herstellung von Waren stieg die Arbeitslosigkeit gleich um 23,2 Prozent, in der Bauwirtschaft auf 21,4 %.