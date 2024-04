Moderna näher am Ziel für Covid-Grippe-Impfstoff

Das Nebenwirkungsprofil glich dem des zugelassenen Vorgängerpräparats, hieß es dazu in der deutschen „Pharmazeutischen Zeitung“. An der verblindeten Studie mit Zufallsauswahl der Probanden hatten etwa 11.400 Menschen ab zwölf Jahren in den USA, Großbritannien und in Kanada teilgenommen. Als Vergleichsvakzin, das ein Teil der Studienteilnehmer bekam, hatte man die aktuelle zugelassene Version des Covid-Impfstoffes (mRNA-1273.222) von Moderna verwendet.