Im Spitzenduell vom Pech verfolgt

Am Samstag setzte sich Plainfeld beim Spitzenduell der 2. Landesliga Nord in Köstendorf etwas glücklich mit 1:0 durch. Auf der gegnerischen Seite hingegen fing das Pech bereits beim Aufwärmen an: Christian Ensinger zerrte sich bei Sprints den Oberschenkel. Aufgrund vorangegangener Probleme wird er voraussichtlich mehrere Wochen ausfallen.