Trauernder Autor widmet Partnerin berührendes Buch

Liebesgeschichte niedergeschrieben

In seiner demnächst erscheinenden Erzählung – das Buch wird in der St. Pöltener Traditionsbuchhandlung Schubert erhältlich sein – teilt er die bewegende Liebesgeschichte über die Intensität des Augenblicks und die Kraft bedingungsloser Hingabe. „Wahre Liebe leuchtet selbst in den dunkelsten Stunden unseres irdischen Daseins. Wir dürfen die kostbare Fragilität des Lebens gerade in solchen Momenten erkennen und schätzen“, ermuntert der Buchautor, der sich sicher ist, dass die „unvergängliche Verbindung zweiter Seelen weit über den Tod hinausreicht“.