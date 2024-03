Lara ließ 14 männliche Kollegen hinter sich

Beim jährlichen Landeslehrlingswettbewerb der Berufsschule 9 in Linz zeigte sich, dass das Bodenlegerhandwerk keine reine Männerdomäne ist. Denn Lara Kerschhofer aus Buchkirchen konnte die gesamten 14 männlichen Konkurrenten hinter sich lassen und sich den ersten Platz sichern. „Ich wollte mich als Frau extra beweisen, deshalb habe ich mich voll angestrengt“, so die 22-Jährige, die aktuell ihre Lehre in der Firma ihres Vaters Kurt Kerschhofer in Wels absolviert. „Technische und handwerkliche Berufe waren schon immer ein Thema für mich. Durch meine Familie bin ich da hineingewachsen.“