Erinnerung ans Unwetter: „Sind noch traumatisiert“

Noch immer erinnern ein mobiler Hochwasserschutz neben der Lavant und tiefe Risse in Hängen und Straßen an die Flut. So, wie es davor war, wird es wohl nicht mehr werden. „Teile der 500 Jahre alten Mauer rund um das Stift St. Paul wurden weggeschwemmt“, wie Feuerwehrkommandant Siegfried Krobath beim „Krone“-Lokalaugenschein erzählt. An den Ufern des Granitzbachs, der in die Lavant mündet, wurden fast alle Bäume gefällt: „So kann es künftig bei Unwettern nicht mehr zu Verklausungen kommen.“