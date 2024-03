„Nicht wieder auf Teufel komm’ raus umwidmen!“

7000 leere Wohnungen in Innsbruck

Abschließend will SP-Chef Dornauer die leer stehenden Wohnungen – und hier vor allem in der Landeshauptstadt Innsbruck – mobilisieren. „Wir müssen erstens zu den Daten kommen und zweitens proaktiv auf die Eigentümer zugehen. Sobald die Leerstandsabgabe vorgeschrieben wird, muss im selben Brief ein seriöses Angebot für ein ,sicheres Vermieten‘ gelegt werden. Da dürfen wir keine Zeit mehr liegen lassen“, lautet Dornauers Plan. In Innsbruck geht man aktuell von rund 7000 leer stehenden Wohneinheiten aus.