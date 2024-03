Tiroler ÖGB-Chef Wohlgemuth für mehr Deutschkurse

Niederschwelliger Zugang gefordert

Vor allem vor dem Hintergrund des aktuellen Fachkräftemangels macht es für den ÖGB-Vorsitzenden Sinn, die vorhandenen Potenziale am Arbeitsmarkt voll auszuschöpfen. Doch er geht noch einen Schritt weiter: „Parallel zu den Deutschkursen sollen auch spezielle Aus- und Weiterbildungen angeboten werden – beispielsweise im technischen Bereich, aber natürlich auch in der Pflege. Wichtig ist dabei, die Menschen zielgerichtet und nach ihren Qualifikationen und Stärken auszubilden. Der Zugang zu den Kursen muss jedenfalls niederschwellig und unbürokratisch möglich sein, eventuell könnte man sie direkt in den Betrieben oder firmenübergreifend in Gewerbegebieten anbieten!“