GAK eilt davon: „Die Tabelle spricht für sich!“

Sein erstes Tor bedeutet dem 28-Jährigen unheimlich viel. „Ich hab mich schon seit langer Zeit darum bemüht. Für mich ist es immer gleich, ob Tor oder Assist, Hauptsache ich helfe der Mannschaft. Ich hab dann aber aufgehört, darüber nachzudenken, denn am Anfang war ich schon ein bisschen verzweifelt“, ist Mayer ehrlich. Doch seit der Wintervorbereitung blüht er so richtig auf, fühlt sich auch deutlich wohler, wie er selbst sagt. „Die neue Position bis hin zum System war schon eine Umstellung für mich. Bei der Fitness hab ich im Winter den Grundstein für meine tolle Form aktuell gelegt. Ich bin froh, zeigen zu können, was wirklich in mir steckt.“