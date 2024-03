Schröder hält an Freundschaft zu Putin fest

Will sich nicht ausgrenzen lassen

Der Altkanzler will sich jedoch nicht von der Spitze aus der Partei ausschließen lassen. „Es gibt immer noch eine Menge Briefe, in denen Leute bestimmte Attacken gegen mich nicht verstehen. Also insofern glaube ich, dass ich immer noch in der Mitte der Sozialdemokratie lebe und will das auch weitermachen.“ Es sei „interessant“, dass von ihm kein Bild in der Parteizentrale hänge. Eine Sprecherin präzisierte, dass es auf der Etage der Vorsitzenden gar keine Galerie der ehemaligen Parteichefs gebe, über die gesamte Zentrale verteilt seien aber sehr wohl „auch welche von Gerhard Schröder.“