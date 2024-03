KAC-Aufsteiger avancierte zum Erfolgsgaranten

Durchgebissen! Zu Saisonbeginn hatte KAC-Center Finn van Ee noch an den Nachwirkungen eines Handbruchs aus der Vorsaison gelitten. Das erste Wochenende spielte er sogar noch in der AHL, dann war er länger 13. Stürmer in der Ersten. Ab Ende Oktober rutschte der Jung-Center, der der beste Kumpel von Jungstar Marco Kasper ist, dann fix ins Team – und gab den Platz nicht mehr her. „Der Coach hat mir das Vertrauen gegeben, ich bin ihm so dankbar.“