Saudi-Arabien lockt Salzburger Startups

Am 9. April endet die Anmeldefrist, am 10. startet Romy Sigl ins zweite Jahr mit DWYL. DWYL steht für „Do what you love“ und heißt übersetzt: Mach, was du liebst. Mit diesem Programm hat Salzburgs „Startup-Lady“ im Vorjahr 100 Menschen aus der Region um sich geschart. Menschen, die Ideen entwickeln, als Unternehmer durchstarten wollen. Die angehenden Jungunternehmer unterstützt Sigl in Puch mit Know-how und Netzwerk.