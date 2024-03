„Wieder ein Ostern ohne unseren geliebten Sohn“

Es sind diese bestimmten Tage, an denen vieles extrem stark hochkommt. Gefühle der Trauer, des Unverständnisses; und wunderbare und gleichzeitig schmerzhafte Erinnerungen an eine Zeit, in der alles noch ganz anders war. Diese bestimmten Tage – der 1. Mai, der Tag, an dem Andreas zur Welt gekommen ist. Die Geburtstage seines Vaters, seiner Mutter, seines Bruders, seiner Schwester. Weihnachten, Silvester, Ostern.